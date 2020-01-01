Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед 0:6 видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Красные дьяволы" не оставили шансов сопернику.

Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 Кубка Англии встречался с Транмер Роверс, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

“Красные дьяволы“ без проблем разобрались с хозяевами матча, не смотря на то, что газон футбольного поля был в ужасном состоянии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Транмер Роверс — Манчестер Юнайтед 0:6

Голы: Магуайр, 10, Далот, 13, Лингард, 16, Джонс, 41, Мартиаль, 45, Гринвуд, 56 (с пенальти)

Транмер: Дэвис — Капрайс, Кларк, Монте, Ридехал — Даннс, Перкинс (Гилмор, 65) — Моррис, Дженнингс, Блэкетт-Тэйлор (Хепберн-Мерфи, 74) — Феррьер (Муллин, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Линделеф, Магуайр (Уильямс, 64), Джонс — Далот, Перейра, Матич (Фред, 46), Шоу — Лингард — Мартиаль (Чонг, 46), Гринвуд

Предупреждения: Дэвис — Джонс