Двое несовершеннолетних фанатов Кардиффа арестованы за расизм
Неприятный инцидент произошел во время матча против Рединга.
В поединке четвертого раунда Кубка Англии Рединг дома принимал Кардифф (1:1).
По информации издания ВВС, полиция Тэмз-Вэлли арестовала четырех фанатов гостей за неприличное поведение.
Болельщики, среди которых оказались двое несовершеннолетних (15,16 лет) и немного старшие парни - 21 и 24 года, на расистской почве оскорбляли игроков Рединга.
Кардифф и Рединг уже сообщили, что готовы сотрудничать со следствием. О сроках заключения пока не сообщают.
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