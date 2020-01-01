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Двое несовершеннолетних фанатов Кардиффа арестованы за расизм

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Неприятный инцидент произошел во время матча против Рединга.
Фанаты Кардиффа
Фанаты Кардиффа
Getty Images

В поединке четвертого раунда Кубка Англии Рединг дома принимал Кардифф (1:1).

По информации издания ВВС, полиция Тэмз-Вэлли арестовала четырех фанатов гостей за неприличное поведение.

Болельщики, среди которых оказались двое несовершеннолетних (15,16 лет) и немного старшие парни - 21 и 24 года, на расистской почве оскорбляли игроков Рединга.

Кардифф и Рединг уже сообщили, что готовы сотрудничать со следствием. О сроках заключения пока не сообщают.

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Теги: Кардифф Сити, расизм
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