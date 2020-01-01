Двое несовершеннолетних фанатов Кардиффа арестованы за расизм

Неприятный инцидент произошел во время матча против Рединга.

В поединке четвертого раунда Кубка Англии Рединг дома принимал Кардифф (1:1).

По информации издания ВВС, полиция Тэмз-Вэлли арестовала четырех фанатов гостей за неприличное поведение.

Болельщики, среди которых оказались двое несовершеннолетних (15,16 лет) и немного старшие парни - 21 и 24 года, на расистской почве оскорбляли игроков Рединга.

Кардифф и Рединг уже сообщили, что готовы сотрудничать со следствием. О сроках заключения пока не сообщают.