Фанаты МЮ собираются покинуть стадион в знак протеста руководству

Болельщики недовольны тем, как обстоят дела у клуба.

Ультрас английского Манчестер Юнайтед на 58-й минуте предстоящей встречи против Вулверхэмптона собираются покинуть Олд Траффорд.

По информации издания Mirror, все дело в том, что фанаты таким образом хотят устроить протест владельцам клуба - американцам Глэйзерам.

Число 58 - знаковое в истории "красных дьяволов". Именно в 1958 году случилась авиакатастрофа в Мюнхене, в результате которой погибли 8 футболистов клуба.

Стоит отметить, что в минувшем поединке против Бернли, в котором МЮ уступил 0:2, многие болельщики покинули стадион за 5 минут до окончания встречи.