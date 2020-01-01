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Фанаты МЮ собираются покинуть стадион в знак протеста руководству

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Болельщики недовольны тем, как обстоят дела у клуба.
Фанаты МЮ
Фанаты МЮ
Getty Images

Ультрас английского Манчестер Юнайтед на 58-й минуте предстоящей встречи против Вулверхэмптона собираются покинуть Олд Траффорд.

По информации издания Mirror, все дело в том, что фанаты таким образом хотят устроить протест владельцам клуба - американцам Глэйзерам.

Число 58 - знаковое в истории "красных дьяволов". Именно в 1958 году случилась авиакатастрофа в Мюнхене, в результате которой погибли 8 футболистов клуба.

Стоит отметить, что в минувшем поединке против Бернли, в котором МЮ уступил 0:2, многие болельщики покинули стадион за 5 минут до окончания встречи.

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ
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