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Клопп: На данный момент Ливерпуль не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

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Немецкий специалист считает, что его команда еще не выполнила задачу на сезон.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал лидерство команды в таблице чемпионата Англии.

“Я не обращаю внимания на то, что кто-то называет чемпионство Ливерпуля неизбежным. На данный момент мы даже не обеспечили себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, если говорить о математических шансах.

Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Я еще не слышал о том, чтобы кто-то выполнял задачу до того, как она выполнена. Почему тогда мы должны об этом думать?“ - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 16 пунктов.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, чемпионат Англии, АПЛ
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