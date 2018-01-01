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Ливерпуль не будет возвращать Коутиньо

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Бразилец не устраивает тренерский штаб "красных".
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Руководство Ливерпуля отказалось от идеи возвращения в команду полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает за Баварию на правах аренды, сообщает El Desmarque.

Отмечается, что подобный трансфер не устраивает ни боссов “красных“, ни тренерский штаб.

Напомним, Коутиньо выступал за Ливерпуль с 2013 по 2018 год, после чего перебрался в Барселону.

В этом сезоне бразилец провел за Баварию 22 матча, где забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария не станет выкупать Коутиньо.

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Теги: футбол, Филиппе Коутиньо, Ливепуль
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