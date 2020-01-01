Артета объяснил, почему Арсенал заинтересован в приобретении Матвиенко

"Канониры" испытывают проблемы в задней линии.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением по поводу слухов на трансферном рынке, которые связаны с лондонским клубом.

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“Мы проводили поиск на нужные позиции. Когда я пришел, то мы потеряли Чемберса, но у нас уже были травмы и другие проблемы. Правда, что у нас был маленький выбор футболистов в обороне.

Кроме этого, у нас есть позиции, которые нам нужно рассмотреть, учитывая ситуацию на рынке. Я не хочу обсуждать на публику возможные трансферы. Это дела, которые касаются только клуба. Будут новости - мы вам сообщим.

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Оцениваю наше состояние на трансферном рынке 50 на 50, ведь есть сложности во время переговоров.

Я хочу пригласить кого-то, в ком действительно уверен, что он сможет улучшить наш уровень игры“, - приводит слова Артеты Mirror.

Ранее стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Матвиенко.