Сульшер: Клопп четыре года собирал свою команду

Наставник "красных дьяволов" отметил, что для того, чтобы вернуться на вершину, нужно время.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу трансферов и сравнил свою команду с Ливерпулем.

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"У нас есть свой способ ведения дел. Конечно, все мы видим, что у других команд все хорошо. Клопп четыре года собирал свою команду и сейчас у Ливерпуля все отлично. Я постоянно об этом говорю - быстро исправить ситуацию не получится.

У нас не будет по 8-10 новых игроков за одно трансферное окно. У нас было одно неплохое трансферное окно летом, ситуация в январе непростая. Но мы пытаемся что-то сделать", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не собирается увольнять Оле-Гуннара Сульшера.