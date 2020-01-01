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Сульшер: Клопп четыре года собирал свою команду

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Наставник "красных дьяволов" отметил, что для того, чтобы вернуться на вершину, нужно время.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу трансферов и сравнил свою команду с Ливерпулем.

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"У нас есть свой способ ведения дел. Конечно, все мы видим, что у других команд все хорошо. Клопп четыре года собирал свою команду и сейчас у Ливерпуля все отлично. Я постоянно об этом говорю - быстро исправить ситуацию не получится.

У нас не будет по 8-10 новых игроков за одно трансферное окно. У нас было одно неплохое трансферное окно летом, ситуация в январе непростая. Но мы пытаемся что-то сделать", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не собирается увольнять Оле-Гуннара Сульшера.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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