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Лидер Ливерпуля выбыл на неопределенный срок

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Сенегалец не сможет помочь "мерсисайдцам" в ближайших играх.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

В матче 24-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде обыграл Вулверхэмптон (2:1).

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На 33-й минуте матча нападающий Ливерпуля Садио Мане был заменен из-за травмы. Сообщатся, что у сенегальского игрока подозрение на травму подколенного сухожилия.

“Мане почувствовал некую боль в подколенном сухожилии. Сейчас мы не можем дать точную информацию по поводу травмы. Мы должны подождать.

В ближайшее время мы проведем три матча за девять дней. Могу предположить, что Садио не сможет помочь нам в них“, - приводит слова главного тренера Юргена Клоппа BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Садио Мане, Ливерпуль, травма, Вулверхэмптон
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