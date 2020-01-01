Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Ливерпуль на выезде одолел Вулверхэмптон со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Подопечные Клоппа первыми открыли счет - на 8-й минуте встречи гол забил Хендерсон. Однако "волки" отыграли мяч в начале второго тайма усилиями Хименеса. Победный для "красных" гол забил Роберто Фирмино на 84-й минуте поединка.
Таким образом, Ливерпуль продолжает свой путь к чемпионству в Англии, имея 16-очковое преимущество над Манчестер Сити, который идет вторым в турнирной таблице.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль:
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Голы: Хименес, 51 - Хендерсон, 8, Фирмино, 84
Вулверхэмптон: Патрисиу - Дендонкер, Коади, Саисс - Доэрти, Моутиньо (Гиббс-Уайт, 87), Невеш, Хонни - Нету (Жота, 77), Хименес, Траоре.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 71), Дж. Хендерсон, Вейналдум - Салах (Ориги, 85), Фирмино, Мане (Минамино, 33).
Предупреждение: Робертсон.
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