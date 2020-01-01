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Давид Силва: Реал каждый год приглашал меня к себе

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Испанец так и не перешел в состав "сливочных".
Давид Силва
Давид Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва рассказал, что мадридский Реал ежегодно приглашал в команду, но испанец отказывался перейти в клуб.

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Когда Давид был подростком он вместе с семьей жил на Канарских островах. Однажды он прошел медосмотр в Реале Вальдебебасе, но отец запретил покидать родной дом.

Руководство “сливочных“ договорилось о том, что игрок перейдет в команду на следующий год, но после этого общение клуба с игроком прекратилось.

“Реал каждый год приглашал меня к себе, но я отказывался. Я играл в родном городе до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет“, - приводит слова Силвы AS. 

Ранее стало известно, что испанец покинет Манчестер Сити.

Отметим, что испанец может стать игроком команды Бекхэма.

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Теги: Давид Силва, Манчестер Сити, Реал Мадрид, футбол
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