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Манчестер Юнайтед отказался от покупки футболиста Спортинга

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"Красные дьяволы" не готовы платить огромные деньги за игрока.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Манчестер Юнайтед отказался от покупки полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, об этом сообщает Goal.com.

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По информации источника, португальский клуб хочет получить за своего игрока 80 миллионов евро. Однако руководство Манчестер Юнайтед считает такую цену завышенной.

В текущем сезоне Фернандеш провел за Спортинг 27 матчей во всех турнирах, в которых сумел 15 раз отличиться и отдать 14 голевых передач.

Отметим, что португалец во время матча с Брагой повздорил с полицейским.

Ранее сообщалось, что футболист согласился на переход в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Бруну Фернандеш, Спортинг, Манчесер Юнайтед, футбол
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