Манчестер Юнайтед отказался от покупки футболиста Спортинга

"Красные дьяволы" не готовы платить огромные деньги за игрока.

Манчестер Юнайтед отказался от покупки полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, об этом сообщает Goal.com.

Читай также: Бавария не станет выкупать Коутиньо

По информации источника, португальский клуб хочет получить за своего игрока 80 миллионов евро. Однако руководство Манчестер Юнайтед считает такую цену завышенной.

В текущем сезоне Фернандеш провел за Спортинг 27 матчей во всех турнирах, в которых сумел 15 раз отличиться и отдать 14 голевых передач.

Отметим, что португалец во время матча с Брагой повздорил с полицейским.

Ранее сообщалось, что футболист согласился на переход в Манчестер Юнайтед.