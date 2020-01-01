Манчестер Юнайтед отказался от покупки футболиста Спортинга
"Красные дьяволы" не готовы платить огромные деньги за игрока.
Манчестер Юнайтед отказался от покупки полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, об этом сообщает Goal.com.
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По информации источника, португальский клуб хочет получить за своего игрока 80 миллионов евро. Однако руководство Манчестер Юнайтед считает такую цену завышенной.
В текущем сезоне Фернандеш провел за Спортинг 27 матчей во всех турнирах, в которых сумел 15 раз отличиться и отдать 14 голевых передач.
Отметим, что португалец во время матча с Брагой повздорил с полицейским.
Ранее сообщалось, что футболист согласился на переход в Манчестер Юнайтед.
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