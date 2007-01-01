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Тевес может вернуться в Манчетер Юнайтед - Tuttosport

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"Красные дьяволы" хотят усилить линию атаки.
Карлос Тевес
Карлос Тевес
Getty Images

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес может перейти в Манчестер Юнайтед, об этом сообщает Tuttosport. 

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По информации источника, “красные дьяволы“ намерены вернуть аргентинца на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед ищет замену травмированному Маркусу Рэшфорду, который пропустит несколько месяцев.

Отмечается, что руководство английского клуба рассматривает вариант аренды до конца текущего сезона.

В текущем сезоне аргентинец провел в составе Бока Хуниорс десять матчей, в которых сумел трижды отличиться.

Тевес выступал за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 год, где дважды становился чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость.

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Теги: Карлос Тевес, Манчестер Юнайтед, Бока Хуниорс, футбол, АПЛ
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