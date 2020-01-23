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Мино Райола рассказал о будущем Погба в Манчестер Юнайтед

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Летом француз и клуб будут определяться.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Агент футболиста Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола рассказал о будущем его подопечного в составе “красных дьяволов“.

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“Каждый понимает, что в последние годы амбиции клуба и игрока не смогли реализоваться. Давайте оставаться честными, это очевидно.

Летом мы посмотрим, есть ли по-прежнему Погба в планах Манчестер Юнайтед, а также остается ли МЮ в планах Поля“, - приводит слова Райолы Sky Sports.

Напомним, что ранее Мино Райола раскритиковал руководство Манчестер Юнайтед.

Отметим, что футболисты “красных дьяволов“ уверены, что француз покинет команду.

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Теги: Мино Райола, Поль Погба, АПЛ, Манчестер Юнайтед, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
DrFreeman    23.01.2020, 16:59
Оценка:  +3
DrFreeman
сколько он не играл, лет 6?
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