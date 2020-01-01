Игроки Тоттенхэма отрицают, что в клубе недовольны Моуринью
По словам голкипера "шпор", игроки готовы биться за своего наставника.
Недавно в Англии появились слухи о том, что игроки Тоттенхэма недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью.
Эту информацию уже успели прокомментировать голкипер Уго Льорис и хавбек Сон Хын Мин.
“В команде отличная атмосфера. Я точно могу сказать, что все игроки будут биться за нового тренера и его штаб“, - отметил Льорис в комментарии Sky Sports.
“Все игроки счастливы и наша работа идет хорошо“, - подтвердил Сон.
Напомним, Жозу Моуринью возглавил Тоттенхэм в конце ноября.
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