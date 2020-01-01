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Игроки Тоттенхэма отрицают, что в клубе недовольны Моуринью

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По словам голкипера "шпор", игроки готовы биться за своего наставника.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Недавно в Англии появились слухи о том, что игроки Тоттенхэма недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью.

Эту информацию уже успели прокомментировать голкипер Уго Льорис и хавбек Сон Хын Мин.

“В команде отличная атмосфера. Я точно могу сказать, что все игроки будут биться за нового тренера и его штаб“, - отметил Льорис в комментарии Sky Sports.

“Все игроки счастливы и наша работа идет хорошо“, - подтвердил Сон.

Напомним, Жозу Моуринью возглавил Тоттенхэм в конце ноября.

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Теги: Жозе Моуринью, Уго Льорис, Сон Хын Мин, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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