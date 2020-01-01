Игроки Тоттенхэма отрицают, что в клубе недовольны Моуринью

По словам голкипера "шпор", игроки готовы биться за своего наставника.

Недавно в Англии появились слухи о том, что игроки Тоттенхэма недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью.

Эту информацию уже успели прокомментировать голкипер Уго Льорис и хавбек Сон Хын Мин.

“В команде отличная атмосфера. Я точно могу сказать, что все игроки будут биться за нового тренера и его штаб“, - отметил Льорис в комментарии Sky Sports.

“Все игроки счастливы и наша работа идет хорошо“, - подтвердил Сон.

Напомним, Жозу Моуринью возглавил Тоттенхэм в конце ноября.