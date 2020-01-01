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Мане: Мы хотим выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

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Лидер "красных" считает, что команде нужно бороться до конца.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Форвард Ливерпуля Садио Мане назвал цели команды на вторую часть сезона-2019/20.

“Мы хотим взять трофеи - выиграть Премьер-Лигу, и еще раз победить в Лиге чемпионов. Это не будет легко, мы все это знаем.

Вы видели в последние несколько лет, что все возможно, и мы можем это сделать. Нам просто нужно быть голодными в хорошем смысле, следует заставить себя бороться до конца“, - цитирует футболиста пресс-служба команды.

Сегодня, 23 января, Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном в рамках 24 тура чемпионата Англии. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Садио Мане, Ливерпуль, АПЛ, Лига чемпионов
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