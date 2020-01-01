Мане: Мы хотим выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

Лидер "красных" считает, что команде нужно бороться до конца.

Форвард Ливерпуля Садио Мане назвал цели команды на вторую часть сезона-2019/20.

“Мы хотим взять трофеи - выиграть Премьер-Лигу, и еще раз победить в Лиге чемпионов. Это не будет легко, мы все это знаем.

Вы видели в последние несколько лет, что все возможно, и мы можем это сделать. Нам просто нужно быть голодными в хорошем смысле, следует заставить себя бороться до конца“, - цитирует футболиста пресс-служба команды.

Сегодня, 23 января, Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном в рамках 24 тура чемпионата Англии. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.