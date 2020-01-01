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Манчестер Юнайтед не собирается увольнять Сульшера

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Руководство клуба полностью доверяет наставнику команды.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле проиграл Бернли (0:2) в рамках 24-го тура чемпионата Англии, после чего в СМИ появились слухи о возможном увольнении главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

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Однако, по информации Sky Sports, руководство "красных дьяволов" не собирается отправлять специалиста в отставку. Сообщается, что боссы клуба по-прежнему доверяют норвежцу и готовы предоставить ему время.

Более того, сам Сульшер уже заявил, что клуб готовит трансферы, которые усилят команду.

Стоит сказать, что МЮ на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым Челси на 6 очков.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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