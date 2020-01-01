Клопп: Я слишком стар для соцсетей

Немецкий специалист признался, что это является проблемой его поколения.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о социальных сетях.

“Я не понимаю соцсети. Для чего вообще это делать? Возможно, когда-нибудь в будущем я обращу на это внимание, но сейчас этого не представляю.

Я не понимаю, почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо, а что плохо в данный момент.

Но это проблема, вероятно, касается только моего поколения. Я уже слишком стар для этого“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Сегодня, 23 января, Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном в рамках 24 тура чемпионата Англии. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.