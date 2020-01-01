Лидер Арсенала согласился на трансфер в Барселону - Mundo Deportivo
Капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг уже дал каталонской Барселоне свое предварительное согласие на трансфер.
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Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий готов перейти в стан "сине-гранатовых", однако трансфер выглядит весьма маловероятным, так как клуб вряд ли захочет отпускать ключевого игрока этой зимой на фоне не самого хорошего положения команды в данный момент.
Каталонцы готовы к подобному развитию событий и рассматривают вариант с подписанием габонца в 2021 году, когда истекает контракт футболиста с Арсеналом.
Впрочем, если Обамеянг обратится к руководству Арсенала с просьбой о переходе, то это может ускорить этот процесс.
Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг получил длительную дисквалификацию после грубого фола.
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