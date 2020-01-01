Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Арсенала согласился на трансфер в Барселону - Mundo Deportivo

Комментариев: 0
Руководство английского клуба намерено сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга в составе команды.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг уже дал каталонской Барселоне свое предварительное согласие на трансфер.

Читай также: Артета - о дисквалификации Обамеянга: Это позор и трагедия для нас

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий готов перейти в стан "сине-гранатовых", однако трансфер выглядит весьма маловероятным, так как клуб вряд ли захочет отпускать ключевого игрока этой зимой на фоне не самого хорошего положения команды в данный момент.

Каталонцы готовы к подобному развитию событий и рассматривают вариант с подписанием габонца в 2021 году, когда истекает контракт футболиста с Арсеналом.

Впрочем, если Обамеянг обратится к руководству Арсенала с просьбой о переходе, то это может ускорить этот процесс.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг получил длительную дисквалификацию после грубого фола.

Поделись:
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь