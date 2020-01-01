Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Мы работаем над трансферами, которые смогут усилить нашу команду

Комментариев: 0
Норвежский специалист отметил, что у него нет претензий к своим подопечным.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах команды.

“Мы приняли решение отпустить некоторых игроков, потому что нам нужно было начинать все заново в вопросе подписания такого типа футболистов, которые идеально нам подойдут. Мы знаем, что нам нужно получить только качественных игроков.

Мы работаем над трансферами, которые могут усилить нашу команду. И нет, у меня нет претензий ни к одному из моих подопечных, ведь именно они дали все то, что мы сейчас имеем“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь