Сульшер: Мы работаем над трансферами, которые смогут усилить нашу команду

Норвежский специалист отметил, что у него нет претензий к своим подопечным.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах команды.

“Мы приняли решение отпустить некоторых игроков, потому что нам нужно было начинать все заново в вопросе подписания такого типа футболистов, которые идеально нам подойдут. Мы знаем, что нам нужно получить только качественных игроков.

Мы работаем над трансферами, которые могут усилить нашу команду. И нет, у меня нет претензий ни к одному из моих подопечных, ведь именно они дали все то, что мы сейчас имеем“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость.