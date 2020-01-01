Лестер - Вест Хэм 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Лисы" разгромили соперника в матче 24-го тура АПЛ.

Лестер - Вест Хэм: видео голов Getty Images

В матче 24-го тура АПЛ Лестер на своем поле уничтожил Вест Хэм.

“Лисы“ провели перед этим два неудачных матчах, однако собрались и выдали отличный результат, победив со счетом 4:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Вест Хэм:

Лестер - Вест Хэм 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+4, Перес, 81, 88 - Нобл, 50 (с пенальти)

Лестер: Шмайхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Мэддисон, Барнс (Морган, 83) - Варди (Ихеаначо, 83).

Вест Хэм: Рандолф - Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Сабалета, Снодграсс (Форналс, 46), Райс, Нобл, Масуаку (Антонио, 46) - Лансини — Аллер.

Предупреждения: Шмайхель - Огбонна