Лестер - Вест Хэм 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
"Лисы" разгромили соперника в матче 24-го тура АПЛ.
В матче 24-го тура АПЛ Лестер на своем поле уничтожил Вест Хэм.
“Лисы“ провели перед этим два неудачных матчах, однако собрались и выдали отличный результат, победив со счетом 4:1.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Вест Хэм:
Лестер - Вест Хэм 4:1
Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+4, Перес, 81, 88 - Нобл, 50 (с пенальти)
Лестер: Шмайхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Мэддисон, Барнс (Морган, 83) - Варди (Ихеаначо, 83).
Вест Хэм: Рандолф - Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Сабалета, Снодграсс (Форналс, 46), Райс, Нобл, Масуаку (Антонио, 46) - Лансини — Аллер.
Предупреждения: Шмайхель - Огбонна
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