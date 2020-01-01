Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость

"Красные дьяволы" готов вложить деньги в юного футболиста.

Манчестер Юнайтед намерен приобрести футболиста Бирмингем Сити Джуда Беллингема, об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun.

По информации источника, “красные дьяволы“ хотят подписать 16-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Манчестер Юнайтед готов заплатить 35 миллионов евро.

В приобретении футболиста заинтересованы: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Боруссия Дортмунд.

Отмечается, что зарплата юного футболиста составляет девять тысяч евро. Первый профессиональный контракт он сможет подписать 29 июня, когда ему исполнится 17 лет.

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 25 матчах Чемпионшипа, в которых сумел четыре раза поразить ворота соперника и отдать одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать 17-летнего полузащитника.