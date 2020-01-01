Манчестер Юнайтед намерен подписать 16-летнего футболиста за шокирующую стоимость
Манчестер Юнайтед намерен приобрести футболиста Бирмингем Сити Джуда Беллингема, об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun.
По информации источника, “красные дьяволы“ хотят подписать 16-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Манчестер Юнайтед готов заплатить 35 миллионов евро.
В приобретении футболиста заинтересованы: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Боруссия Дортмунд.
Отмечается, что зарплата юного футболиста составляет девять тысяч евро. Первый профессиональный контракт он сможет подписать 29 июня, когда ему исполнится 17 лет.
В текущем сезоне Беллингем принял участие в 25 матчах Чемпионшипа, в которых сумел четыре раза поразить ворота соперника и отдать одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать 17-летнего полузащитника.
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