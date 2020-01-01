Сульшер назвал причину того, почему Холанд не перешел в Манчестер Юнайтед

Все решил только один человек.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему норвежский футболист Эрлинг Холанд не перешел в состав “красных дьяволов“.

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“Если говорить по правде, то мы не будем разбрасываться деньгами ради кого-либо.

Каждый трансфер должен иметь здравый смысл. Клуб всегда должен держать ситуацию под своим контролем.

Агент Холанда Мино Райола диктовал нам свои условия, а таким вещам нет места в футболе. Все вопросы должны решаться клубами и игроками“, - цитирует Сульшер ESPN.

Ранее Мино Райола рассказал, почему Холанд не перешел в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что норвежец перешел в Боруссию Дортмунд.

Отметим, что Холанд в первом матче сумел сделать хет-трик.