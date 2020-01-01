Сульшер назвал причину того, почему Холанд не перешел в Манчестер Юнайтед
Все решил только один человек.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему норвежский футболист Эрлинг Холанд не перешел в состав “красных дьяволов“.
Читай также: Стал известен гонорар Мино Райолы за переход Холанда в Боруссию
“Если говорить по правде, то мы не будем разбрасываться деньгами ради кого-либо.
Каждый трансфер должен иметь здравый смысл. Клуб всегда должен держать ситуацию под своим контролем.
Агент Холанда Мино Райола диктовал нам свои условия, а таким вещам нет места в футболе. Все вопросы должны решаться клубами и игроками“, - цитирует Сульшер ESPN.
Ранее Мино Райола рассказал, почему Холанд не перешел в Манчестер Юнайтед.
Напомним, что норвежец перешел в Боруссию Дортмунд.
Отметим, что Холанд в первом матче сумел сделать хет-трик.
Полная версия правил