Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Тоттенхэма заявил, что хочет покинуть клуб

Комментариев: 0
Полузащитник намерен перебраться в Интер.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, об этом сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Читай также: Директор Интера: Эриксен - отличный футболист, но у нас не было никаких переговоров

По информации источника, датчанин провел встречу с руководством клуба, где попросил отпустить его в миланский Интер.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведена еще одна встреча, где будут обсуждать условия прекращения контракта.

В текущем сезоне Эриксен провел 27 матчей за Тоттенхэм, в которых сумел трижды отличиться и отдать три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед перешел в Интер.

Поделись:
Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, Интер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь