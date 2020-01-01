Лидер Тоттенхэма заявил, что хочет покинуть клуб
Полузащитник намерен перебраться в Интер.
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, об этом сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.
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По информации источника, датчанин провел встречу с руководством клуба, где попросил отпустить его в миланский Интер.
Отмечается, что в ближайшее время будет проведена еще одна встреча, где будут обсуждать условия прекращения контракта.
В текущем сезоне Эриксен провел 27 матчей за Тоттенхэм, в которых сумел трижды отличиться и отдать три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед перешел в Интер.
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