Лидер Тоттенхэма заявил, что хочет покинуть клуб

Полузащитник намерен перебраться в Интер.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, об этом сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

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По информации источника, датчанин провел встречу с руководством клуба, где попросил отпустить его в миланский Интер.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведена еще одна встреча, где будут обсуждать условия прекращения контракта.

В текущем сезоне Эриксен провел 27 матчей за Тоттенхэм, в которых сумел трижды отличиться и отдать три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед перешел в Интер.