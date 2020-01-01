Ньюкасл совершил невероятный камбэк против Эвертона 2:2 видео голов и обзор матча АПЛ

"Сороки" забили дважды в компенсированное время ко второму тайму.

Эвертон - Ньюкасл: видео голов и обзор матча Getty Images

В 24-м туре АПЛ Эвертон дома принимал Ньюкасл.

Эвертон уверенно выигрывал на протяжение всего матча со счетом 2:0. Но “сороки“ были не намерены сдаваться и совершили впечатляющий камбэк.

На 70-й минуте матча у Ньюкасла на поле вышел центральный защитник Флорьян Лежен. Француз сначала на 90+4 ударом через себя отыграл один гол, а уже на 90+6 минуте спас “сорок“ он поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон - Ньюкасл:

Эвертон – Ньюкасл 2:2

Голы: Мойзе Кин, 30, Калверт-Льюин, 54 – Лежен, 90+4, 90+6

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Уолкот (Ньяссе, 88), Делф, Шнейдерлен, Бернард (Дэвис, 83) – Кин (Коулмэн, 71), Калверт-Льюин

Ньюкасл: Дубравка – Хейден, Фернандес, Лассельс, Кларк (Лежен, 70), Ритчи – Альмирон, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63) – Жоэлинтон (Шер, 78)

Предупреждения: Калверт-Льюин – Кларк