Лэмпард - о ничье с Арсеналом: Парни не сделали свою работу. Я разочарован

Английский специалист разочарован игрой футболистов.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подвел итоги ничейного матча против Арсенала (2:2) в рамках чемпионата Англии.

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“Мы расстроены результатом, ведь хотели победить. Мы забили, они остались вдесятером. Мы должны были сыграть лучше, чтобы забить еще один мяч.

После этого мы бросились в оборону и подарили им два гола. Парни не сделали свою работу, когда должны были. На таком уровне после этого теряешь очки.

У нас была возможность забить три-четыре гола. Мы должны лучше реализовывать голевые моменты. Когда наступает день матча, нужно обретать инстинкт убийцы. Сейчас у нас нет такого.

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Это старая история. Я разочарован. Грубые ошибки стоили нам несколько очков.

Я рад быть четвертым, но у нас должно быть намного больше очков с учетом того, как мы играем“, - приводит слова Лэмпарда BBC.

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