Челси - Арсенал 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Лондонское дерби завершилось вничью.

Челси - Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

В 24-м туре чемпионата Англии Челси дома принимал Арсенал.

На 26-й минуте “канониры“ остались в меньшинстве. Давид Луиз получил красную карточку из-за того, что сфолил в штрафной площади против Абрахама. Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме Арсенал сумел провести быструю контратаку после ошибки футболистов Челси. Мартинелли убежал от игроков “синих“ и хладнокровно переиграл Кепу.

Под конца второго тайма команда обменялись голами. Сначала Аспиликуэта поразил ворота Лено, но уже через три минуты Бельерин установил итоговый счет на табло 2:2.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Арсенал:

Челси - Арсенал 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 - Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи