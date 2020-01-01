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Мбаппе сравнил игру Ливерпуля с машиной

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Француз под впечатлением от игры "красных".
Киллиан Мбаппе
Киллиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу игры Ливерпуля в текущем году.

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“Ливерпуль показывают невероятную игру. Это машина. Они нашли свой ритм. Такое впечатление, что они готовы играть каждый день.

У них ноль поражений в чемпионате. Вы можете подумать, что это легко, но все не так. Ребята сосредоточены, они проводят матчи каждые три дня и продолжают побеждать.

Но у них появилась проблема в том, что все смотрят за ними. Соперник думает, как может их переиграть в матчах.

Ливерпуль должен показать, что они снова сильны. Это очень хорошая команда с прекрасным тренером“, - цитирует Мбаппе BBC.

Отметим, что ранее Мбаппе прокомментировал возможный переход в мадридский Реал.

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Теги: Киллиан Мбаппе, ПСЖ, Ливерпуль, футбол
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