Мойес рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле

Украинский футболист повредил бедренную кость.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, когда смогут играть травмированные игроки команды.

“У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он пропустит около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра.

Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедренной кости“, - цитирует специалиста пресс-служба “молотобойцев“.

В этом сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может перебраться в Турцию.