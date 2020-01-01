Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мойес рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле

Комментариев: 0
Украинский футболист повредил бедренную кость.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, когда смогут играть травмированные игроки команды.

“У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он пропустит около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра.

Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедренной кости“, - цитирует специалиста пресс-служба “молотобойцев“.

В этом сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может перебраться в Турцию.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Дэвид Мойес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь