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Гвардиола предложил ликвидировать некоторые турниры в Англии

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Специалист недоволен огромным количеством матчей.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу календаря в английском футболе.

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“Мы должны принять решение. Мне кажется, что необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней.

Нужно убрать некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, но больше качества.

Люди с радостью воспримут это решение. У них появится время на поход в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты.

В Германии и Испании меньше игр, гораздо меньше, чем в Англии. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два.

У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии Кубков проходят в 1 игру, а не в 2. Это очень большая разница“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что за 2018 год клубы АПЛ заработали рекордный доход.

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Теги: Хосеп Гвардиола, АПЛ, Кубок английской лиги, Кубок Англии, футбол, Манчестер Сити
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