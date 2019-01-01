Гвардиола предложил ликвидировать некоторые турниры в Англии

Специалист недоволен огромным количеством матчей.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу календаря в английском футболе.

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“Мы должны принять решение. Мне кажется, что необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней.

Нужно убрать некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, но больше качества.

Люди с радостью воспримут это решение. У них появится время на поход в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты.

В Германии и Испании меньше игр, гораздо меньше, чем в Англии. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два.

У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии Кубков проходят в 1 игру, а не в 2. Это очень большая разница“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что за 2018 год клубы АПЛ заработали рекордный доход.