Гвардиола: Возможно, нам придется купить несколько игроков

Испанский специалист имеет представление, какие новички нужны команде.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о трансферной политике клуба.

“Мое руководство наверняка оценивает меня - заслуживаю ли я право остаться здесь. А я, в свою очередь, оцениваю своих футболистов - заслуживают ли они продолжать выступления за Сити. По-другому никак. Все зависит от качества игры, не от контракта или нашего статуса.

У меня есть представление о том, какие новички нам понадобятся. Я часто говорю об этом с клубом. Впереди еще четыре месяца, а потом будем принимать решение.

Мы не сильно отстаем от уровня Ливерпуля. Играем почти так же, как в прошлом сезоне. Возможно, нам придется купить несколько игроков“, - цитирует наставника “горожан“ ESPN.

Ранее Гвардиола назвал цель Манчестер Сити на вторую половину сезона-2019/20.