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Почеттино может вернуться в Англию

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Специалист может встать у руля Манчестер Юнайтед.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Бывший менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может вновь вернуться на Туманный Альбион.

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По информации журналиста Альфредо Педуллы, специалист находится на этапе переговоров с руководством Манчестер Юнайтед. Боссы манчестерского клуба хотят, чтобы аргентинец возглавил клуб летом.

Манкунианцы также обещают специалисту полный контроль над трансферной политикой.

Отмечается, что МЮ также контактировал с Массимилиано Аллегри, но руководство предпочитает работать с Почеттино.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить Боруссию Дортмунд.

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Теги: Маурисио Почеттино, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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