Почеттино может вернуться в Англию
Специалист может встать у руля Манчестер Юнайтед.
Бывший менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может вновь вернуться на Туманный Альбион.
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По информации журналиста Альфредо Педуллы, специалист находится на этапе переговоров с руководством Манчестер Юнайтед. Боссы манчестерского клуба хотят, чтобы аргентинец возглавил клуб летом.
Манкунианцы также обещают специалисту полный контроль над трансферной политикой.
Отмечается, что МЮ также контактировал с Массимилиано Аллегри, но руководство предпочитает работать с Почеттино.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить Боруссию Дортмунд.
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