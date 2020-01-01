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Челси сделали запрос по Кавани - The Telegraph

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"Синие" планируют усилить линию атаки.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Лондонский Челси заинтересован в услугах форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

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Как сообщает The Telegraph, "синие" находятся в поиске возможных вариантов для усиления линии атаки и уже сделали запрос по трансферу 32-летнего уругвайца.

По информации источника, ПСЖ планирует получить за футболиста как минимум 10 миллионов фунтов (около 11,7 миллионов евро).

Отметим, что контракт Кавани с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей за ПСЖ, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Эдинсона Кавани.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Эдинсон Кавани, ПСЖ, футбол
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