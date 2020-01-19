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Салах отправил Ловрену свой голый торс и тот слил переписку в Instagram

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Деян Ловрен решил подшутить над своим партнером по команде.
Мохаммед Салах и Деян Ловрен
Мохаммед Салах и Деян Ловрен
Getty Images

У игроков Ливерпуля Деяна Ловрена и Мохаммеда Салаха произошла забавная переписка, которая попала в Сеть.

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Ловрен решил поздравить Салаха с голом в ворота Ливерпуля, который тот забил под конец поединка с Манчестер Юнайтед. Деян написал текстовое сообщение в WhatsApp: “Браво, брат“ и добавил смайлики.

Однако в ответ Ловрен получил фото Салаха, которое было сделано во время его празднования гола. На фото он был без футболки. Следом Салах прислал сообщение: “Спасибо“.

Ловрен не понял “послания“ форварда и спросил: “Что ты хочешь сказать?“. На это Салах ответил: “Нет, ничего! Я отправил его по ошибке“.

Деян решил подшутить над своим другом и опубликовал эту переписку на своей страничке в Instagram.

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“Что Салах имел в виду? Он сильный? У него отличное тело? Мышцы? Гол? Это не имеет значения, это была просто “ошибка“. Отличная работа сегодня“, - написал хорват под публикацией.

Пост Ловрена оценили уже более 340 тысяч человек.

Напомним, Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Деян Ловрен, Мохаммед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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гость  (аноним)  21.01.2020, 10:03
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