Манчестер Юнайтед не сможет вернуть Санчеса зимой

Чилиец продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Нападающий Интера Алексис Санчес, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, не сможет вернуться в Англию в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Дело в том, что в контракте между сторонами не было опции о досрочном прекращении аренды. Таким образом, чилиец продолжит карьеру в Интере.

Ранее главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер заявил, что руководство клуба рассмотрит варианты с покупкой форварда в связи с тяжелой кадровой ситуацией.