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Манчестер Юнайтед не сможет вернуть Санчеса зимой

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Чилиец продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Интера Алексис Санчес, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, не сможет вернуться в Англию в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Дело в том, что в контракте между сторонами не было опции о досрочном прекращении аренды. Таким образом, чилиец продолжит карьеру в Интере.

Ранее главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер заявил, что руководство клуба рассмотрит варианты с покупкой форварда в связи с тяжелой кадровой ситуацией.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес
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