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Гвардиола: Наша задача - финишировать на втором месте в АПЛ

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Испанский специалист каждый день думает о том, как улучшить игру своих подопечных.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о целях своей команды на вторую часть сезона-2019/20.

 “Нельзя не признать, что Ливерпуль невероятен. Они творят экстраординарные вещи как в своей игре, так и в плане результатов. Наша задача на данный момент - финишировать на втором месте и хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Мы должны сохранить свой уровень. У нас есть проблемы, мы пропускаем больше голов и теряем очки, но забиваем все таки мы больше, чем Ливерпуль.

Я каждый день думаю о том, как мы можем улучшить игру“, - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, на счету Ливерпуля 64 очка после 22 туров чемпионата Англии. “Красные“ на 16 пунктов опережают “горожан“, находящихся на втором месте.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, Ливерпуль
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