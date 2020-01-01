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Сульшер: Рассмотрим варианты покупки форварда

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Норвежский специалист признался, что в команде непростая кадровая ситуация.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не исключает вариант покупки нападающего в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

“В этом сезоне у ключевых игроков слишком много травм. Теперь Рэшфорд, Марсиаля не было несколько месяцев, Погба пропустил больше чем на полсезона, Мактоминей давно недоступен для игры, так что это очень грустная ситуация, в которой мы оказались.

Поскольку сейчас идет период дозаявок, мы рассмотрим варианты некоторых краткосрочных сделок, с которыми придем к лету.

Мы не так отчаянно нуждаемся в форварде. Посмотрим на цифры, потому что у нас полно травмированных. И если кто-то подходящий будет доступен, купим его; если можно взять в аренду, это так же возможный вариант.

У меня тоже есть футболисты, которым не терпится выйти на поле“, - заявил Сульшер в эфире Sky Sports.

Напомним, Маркус Рэшфорд травмировал спину в матче против Вулверхэмптона.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд
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