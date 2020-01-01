Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард Манчестер Юнайтед получил стрессовый перелом в спине

Комментариев: 0
Маркус Рашфорд может пропустить около трех месяцев.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Getty Images

Лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд получил травму в матче Кубка Англии против Вулверхэмптона - он покинул поле, держась за спину.

Как сообщает The Telegraph, у 22-летнего футболиста диагностировали двойной стрессовый перелом. Срок восстановления после подобной травмы может составить порядка двух-трех месяцев.

"Обычно при такой травме восстанавливаются шесть недель, но я не врач. Это стрессовый перелом и какое-то время он пропустит. Мы дадим ему достаточно времени на восстановление.

Около шести недель потребуется на лечение, и еще нужно время, чтобы набрать форму", - прокомментировал травму Маркуса главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед попал в аварию на Lamborghini.

Поделись:
Теги: Маркус Рашфорд, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь