Форвард Манчестер Юнайтед получил стрессовый перелом в спине

Маркус Рашфорд может пропустить около трех месяцев.

Лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд получил травму в матче Кубка Англии против Вулверхэмптона - он покинул поле, держась за спину.

Как сообщает The Telegraph, у 22-летнего футболиста диагностировали двойной стрессовый перелом. Срок восстановления после подобной травмы может составить порядка двух-трех месяцев.

"Обычно при такой травме восстанавливаются шесть недель, но я не врач. Это стрессовый перелом и какое-то время он пропустит. Мы дадим ему достаточно времени на восстановление.

Около шести недель потребуется на лечение, и еще нужно время, чтобы набрать форму", - прокомментировал травму Маркуса главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед попал в аварию на Lamborghini.