Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвра: Погба пора покинуть Манчестер Юнайтед

Комментариев: 0
Француз считает, что его соотечественника обвиняют во всех бедах.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что полузащитник команды Полю Погба должен искать себе новое место работы.

“Я считаю, что Погба пришло время уйти из МЮ. Люди винят его во всех бедах клуба и когда он играет, и когда он не играет.

У меня тоже было подобное время в данном клубе. Я ударил фаната и принял решение уйти. Знал, что все будут меня обвинять во всем.

Когда Моуринью возглавлял МЮ, то во время матча с Ливерпулем все говорили только об отношениях португальца и Погба. Считаю это неправильным“, - рассказал Эвра в интервью The Mirror.

Напомним, ранее Поль Погба перенес операцию на голеностопе. Француз решился на хирургическое вмешательство, чтобы иметь возможность сыграть за национальную команду на Евро-2020.

Поделись:
Теги: футбол, Патрис Эвра, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь