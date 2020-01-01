Эвра: Погба пора покинуть Манчестер Юнайтед

Француз считает, что его соотечественника обвиняют во всех бедах.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что полузащитник команды Полю Погба должен искать себе новое место работы.

“Я считаю, что Погба пришло время уйти из МЮ. Люди винят его во всех бедах клуба и когда он играет, и когда он не играет.

У меня тоже было подобное время в данном клубе. Я ударил фаната и принял решение уйти. Знал, что все будут меня обвинять во всем.

Когда Моуринью возглавлял МЮ, то во время матча с Ливерпулем все говорили только об отношениях португальца и Погба. Считаю это неправильным“, - рассказал Эвра в интервью The Mirror.

Напомним, ранее Поль Погба перенес операцию на голеностопе. Француз решился на хирургическое вмешательство, чтобы иметь возможность сыграть за национальную команду на Евро-2020.