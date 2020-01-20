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Футболист Манчестер Юнайтед попал в аварию на Lamborghini

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Футболист не пострадал.
Серхио Ромеро
Серхио Ромеро
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро стал участником дорожно-транспортного происшествия, об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Ромеро отправлялся на тренировку Манчестер Юнайтед, однако по пути на базу попал в аварию. Аргентинец врезался в отбойник на шоссе. Причины аварии устанавливаются.

В Манчестер Юнайтед сообщили, что футболист не пострадал. После ДТП Ромеро отправился на тренировочные занятия “красных дьяволов“.

В текущем сезоне Серхио Ромеро принял участие в 9 матчах за Манчестер Юнайтед во всех соревнованиях, в которых оставил семь раз ворота сухими, пропустив лишь два мяча.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Сити попал в ДТП.

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Теги: Серхио Ромеро, Манчестер Юнайтед, АПЛ, авария, ДТП, вне игры
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