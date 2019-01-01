"Бразильцы знают, как праздновать": Милнер высказался об Алиссоне

Голкипер Ливерпуля так обрадовался голу Мохамеда Салаха, что проехал на коленях некоторую дистанцию.

В воскресенье, 19 января, Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

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Второй гол в поединке был забит Мохамедом Салахом на 93 минуте встречи, а голевой пас записал себе в актив голкипер “красных“ Алиссон. Сразу после гола вратарь побежал к египтянину, а последние несколько метров прокатился на коленях.

Этот эпизод оценил полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер, который на своей страничке в Twitter написал: “Что круче - пас на 60 ярдов или 50 ярдов скольжения на коленях?“. Также футболист добавил хэштег #БразильцыЗнаютКакПраздновать.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.