"Бразильцы знают, как праздновать": Милнер высказался об Алиссоне

В воскресенье, 19 января, Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

Второй гол в поединке был забит Мохамедом Салахом на 93 минуте встречи, а голевой пас записал себе в актив голкипер “красных“ Алиссон. Сразу после гола вратарь побежал к египтянину, а последние несколько метров прокатился на коленях.

Этот эпизод оценил полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер, который на своей страничке в Twitter написал: “Что круче - пас на 60 ярдов или 50 ярдов скольжения на коленях?“. Также футболист добавил хэштег #БразильцыЗнаютКакПраздновать.

Which was better - the 60 yard pass or the 50 yard knee slide? 😂 #braziliansknowhowtocelebrate #keeperassist #YNWA pic.twitter.com/BE7JJmtlTb