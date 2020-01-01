Венгер: Арсенал потерял свою душу на Хайбери

Английский клуб не смогл воссоздать свою душу на Эмирейтс.

Экс-главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал подробности переезда с Хайбери на Эмирейтс.

“Когда я был тренером Арсенала, то мы переехали с Хайбери. Этот стадион был похож на Энфилд, в нем была душа. Мы построили новый стадион, но так и не смогли приобрести душу - мы оставили ее на Хайбери.

Мы не смогли воссоздать ее. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, так как это понадобилось для проезда машин скорой помощи, наклон трибун должен был быть меньше.

Эти небольшие вещи, которые мы не смогли воссоздать, их не хватило для воссоздания души“, - приводит слова Венгера Goal.

Напомним, что Хайбери был построен в 1913 году, а Арсенал был вынужден переехать на Эмирейтс с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена завершить реконструкцию Камп Ноу к 2024 году.