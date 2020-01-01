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Салах впервые забил гол против Манчестер Юнайтед в АПЛ

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Египтянин забивал 23 клубам из 25 в АПЛ.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

В 23-м туре АПЛ Ливерпуль дома принимал Манчестер Юнайтед. “Мерсисайдцы“ смогли добить уверенную победу (2:0)

Второй гол Ливерпуля забил Мохамед Салах на 90+3 минуте матча. 

Стоит отметить, что этот гол стал первым для нападающего, который он сумел отправить в ворота Манчестер Юнайтед. Египтянину понадобилось пять матчей, чтобы забить в ворота “красных дьяволов“.

Салах забивал 23 из 25 клубов в АПЛ, против которых выходил играть. Лишь Астон Вилла и Суонси не пропускали мячей от него.

В текущем сезоне Салах провел 19 матчей в АПЛ, где ему удалось 11 раз поразить ворота соперника и отдать пять голевых передач.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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