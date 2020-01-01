Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные" уверенно обыграли манкунианцев в матче чемпионата Англии.

Ливерпуль - МЮ: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

Голами отметились Ван Дейк и Салах, а еще два взятия ворот в исполнении Фирмино и Вейналдума были отменены арбитром.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - МЮ:

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Ван Дейк, 14; Салах, 90+3

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Окслайд-Чемберлен (Лаллана, 66) – Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль

Предупреждения: Салах – Матич, Де Хеа, Шоу