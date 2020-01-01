Ливерпуль уверенно разобрался с МЮ на Энфилде

Подопечные Юргена Клоппа добыли очередную победу в чемпионате Англии.

В матче 23-го тура Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. Для “красных“ этот матч имел важное принципиальное значение – именно манкунианцы в текущем сезоне сумели отобрать у Ливерпуля очки (1:1).

С первых же минут казалось, что у подопечных Сульшера есть шанс вновь отобрать очки у лидера чемпионата – гости активно владели мячом и частенько играли на половине поля соперника, однако толку от этого не было – ударов по воротам “красные дьяволы“ никак не могли сделать. Зато хозяева поля после подачи углового открыли счет в матче. На 14-й минуте встречи Ван Дейк головой отправил мяч в сетку.

Спустя 10 минут “красные“ вновь поразили ворота соперника – в этот раз отличился Фирмино. Правда гол был отменен. Сразу после удара Фирмино голкипер МЮ побежал к арбитру и начал спорить – до гола Фирмино Ван Дейк нарушил правила против Де Хеа. Видеоассистент подтвердил, что нарушение было, и взятие ворот отменили. Правда, Де Хеа получил желтую за споры.

Такой расклад раззадорил “красных“ и они начали довольно активно играть на половине поля соперника. В итоге на 36-й минуте Вейналдум после паса Окслейда-Чемберлена поразил ворота Де Хеа, но гол вновь отменили – в этот раз по причине офсайда.

Последние пять минут первого тайма были полностью за “красными дьяволами“ - моменты Фреда, Марсьяля, Ван-Биссаки и Перейры вполне могли завершиться голом, но хозяевам поля повезло уйти на перерыв в качестве лидера.

Второй тайм стартовал с прессинга подопечных Клоппа - вначале Мане имел шанс, но угодил в офсайд, потом Салах не реализовал идеальный момент, а после удара Хендерсона МЮ спасла только штанга. Спустя 15 минут после начала второй половины встречи инициатива перешла к подопечным Сульшера, но свои моменты не реализовали ни Фред, ни Марсьяль.

Наставники команд совершали замены и добавляли остроты в игре, но это не приводило ни к каким результатам - счет по прежнему оставался 1:0 в пользу Ливерпуля. И если до последнего казалось, что гости имеют шанс хотя бы на ничью, то на 3-й добавленной к основному времени минуте Салах поставил все точки над “и“, красиво отправив мяч в ворота Де Хеа.

В итоге Ливерпуль добыл победу со счетом 2:0 и записал себе в активе еще три очка. Теперь по итогам 22 сыгранных матчей у “красных“ 64 балла, а отрыв от Манчестер Сити составляет целых 16 пунктов. МЮ же остался на 5-й позиции с 34-мя очками в активе.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Ван Дейк, 14; Салах, 90+3

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Окслайд-Чемберлен (Лаллана, 66) – Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль

Предупреждения: Салах – Матич, Де Хеа, Шоу