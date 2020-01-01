Ман Сити не выиграл у Кристал Пэлас, ничьи Арсенала, Эвертона и Вест Хэма

Ливерпуль получил шанс еще больше оторваться от преследователей.

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Ман Сити – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота). Ман Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва (Г. Жезус, 62) – Стерлинг (Родри, 89), Агуэро, Б. Силва (Марез, 73). Кристал Пэлас: Гуаита – Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд, 88) – Дж. Айю, Куяте, Макартур, Маккарти, Заха – Тосун (Уикэм, 81). Предупреждения: Менди – Макартур, Айю. Вест Хэм – Эвертон 1:1

Голы: Диоп, 40 – Кэлверт-Льюин, 44. Вест Хэм: Рандольф – Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Снодграсс, Райс, Нобл, Форнальс (Масуаку, 60) – Лансини (Айети, 84) – Аллер. Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Холгейт, Динь – Уолкотт (Сидибе, 57), Дэвис, Делф, Бернард (Гордон, 46) – Кин (Ньяссе, 74), Кэлверт-Льюин. Предупреждения: Сабалета. Саутгемптон – Вулверхэмптон 2:3

Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, 76 Саутгемптон: Маккарти – Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армсторнг (Дженепо, 71), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Редмонд (Буфал, 78) – Лонг (Адамс, 71), Ингз Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендокер, Коади, Саисс – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни – Нету (Килман, 86), Хименес, Траоре Предупреждения: Уорд-Прауз, Беднарек – Невеш. Норвич – Борнмут 1:0

Гол: Пукки, 33 (с пенальти) Норвич: Крул, Циммерманн, Байрэм, Годфри, Ааронс, Маклин, Буэндиа (Рупп, 90), Дуда (Хэнли, 78), Тетти, Кэнтуэлл, Пукки (Дрмич, 85) Борнмут: Рэмсдейл, Аке, Смит, С. Кук, Рико, Лерма (Соланке, 78), Биллинг, Уилсон (Фрэнсис, 34), Гослинг (Л. Кук, 86), Фрэйзер, Уилсон Предупреждения: Буэндиа, Уилсон, Крул, Смит Удаления: С. Кук, 31 – Годфри, 76. Брайтон – Астон Вилла 1:1

Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75 Брайтон: Райан, Бернардо, Уэбстер, Данк, Муй (Гросс, 81), Проппер, Альсате, Стивенс, Троссард (Мюррей, 81), Коннолли (Монтойя, 68), Мопе Астон Вилла: Рейна, Гильбер, Мингз, Хоз, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер (Дуглас Луис, 68), Эль-Гази, Накамба (Хурихэйн, 86), Трезеге (Василев, 67), Конса Предупреждения: Дринкуотер, Данк, Накамба, Уэбстер, Хурихэйн, Мопе.

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