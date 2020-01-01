Тоттенхэмом не выиграл четвертый матч АПЛ подряд

Тоттенхэм разошелся миром с Уотфордом.

Тоттенхэм не сумел справиться с набравшим ход Уотфордом Найджела Пирсона. За 90 минут матча зрители так и не увидели забитых голов, хотя у Троя Дини был прекрасный шанс отличиться с пенальти.

Уотфорд, долгое время шедший последним в АПЛ, довел беспроигрышную серию до шести матчей и с 23 набранными очками поднялся на 16-ю позицию.

Тоттенхэм не побеждает на протяжении четырех матчей – с 31 очком команда Жозе Моуринью идет седьмой.

Уотфорд – Тоттенхэм 0:0

Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Доусон, Кэткарт, Масина – Чалоба (Перейра, 79), Капу – Сарр (Пуссетто, 89), Дукуре, Деулофеу – Дини.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Танганга – Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Уинкс, Алли (Эриксен, 73) – Ламела, Моура, Сон.

Предупреждения: Капу, Дукуре – Танганга, Уинкс, Вертонген.

На 70-й минуте Трой Дини не реализовал пенальти (вратарь).