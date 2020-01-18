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Зинченко в третьей игре Ман Сити подряд не попал в заявку

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Украинские легионеры не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.
Зинченко в третьей игре Ман Сити подряд не попал в заявку

Украинские легионеры Ман Сити и Вест Хэма Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко соответственно не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.

Оба украинских легионера английских клубов остались вне заявки своих команд. Причем, Александр не попадает в заявку уже в третий раз подряд, Андрей – в шестой. Правда, Ярмоленко травмирован и его возвращение ожидается в феврале.

Манчестер Сити в матче 23-го тура АПЛ примет Кристал Пэлас,«Вест Хэм также в домашних стенах сразится против Эвертона.

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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    18.01.2020, 17:05
Оценка:  +22
Духовный_скреп
Вот до чего красивые невесты доводят))
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