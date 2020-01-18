Зинченко в третьей игре Ман Сити подряд не попал в заявку

Украинские легионеры не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.

Украинские легионеры Ман Сити и Вест Хэма Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко соответственно не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.

Оба украинских легионера английских клубов остались вне заявки своих команд. Причем, Александр не попадает в заявку уже в третий раз подряд, Андрей – в шестой. Правда, Ярмоленко травмирован и его возвращение ожидается в феврале.

Манчестер Сити в матче 23-го тура АПЛ примет Кристал Пэлас,«Вест Хэм также в домашних стенах сразится против Эвертона.