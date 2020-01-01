Гвардиола прокомментировал скандальную вечеринку игроков Манчестер Сити

Футболисты "горожан"устроили тусовку без жен, на которой были 22 модели из Милана.

Недавно игроки Манчестер Сити угодили в скандал, устроив вечеринку в роскошном отеле Mere Golf Resort в Чешире после победы команды над Астон Виллой в чемпионате Англии.

Дело в том, что тусовка проходила без жен и девушек футболистов, их развлекали 22 модели из Милана. Об этом сообщает The Sun. Накануне матча “горожан“ против Кристал Пэлас журналисты спросили наставника команды Хосепа Гвардиолу о скандальном мероприятии.

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“Я знал об этом. Когда у футболистов есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или небольшими группами. Это происходит достаточно часто. Мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в этот раз. Все хорошо“, - цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Примечательно, что таблоид The Sun сообщал, что вечеринка проходила в спа-отеле Mere Golf Resort, а не в ресторане, как утверждает тренер.

Ранее сообщалось, что врач, который работал в Манчестер Сити, обвинен в нарушении антидопинговых правил.