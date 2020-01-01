Голкипер Тоттенхэма вернулся к тренировкам после серьезной травмы локтя

Уго Льорис не играл 3 месяца из-за травмы, но уже тренируется в общей группе.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис впервые после операции на локте провел тренировку с командой. Фото с тренировки 33-летнего вратаря были опубликованы пресс-службой “шпор“.

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Льорис повредил локоть в начале октября 2019 года в матче 8-го тура АПЛ против Брайтона. Француз неудачно приземлился на левую руку и вывихнул локтевой сустав, а также повредил связки.

Сейчас Льорис полноценно тренируется в общей группе, однако пока неизвестно, когда он займет место в воротах Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью совершил первый трансфер во главе Тоттенхэма.