Голкипер Тоттенхэма вернулся к тренировкам после серьезной травмы локтя

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис впервые после операции на локте провел тренировку с командой. Фото с тренировки 33-летнего вратаря были опубликованы пресс-службой “шпор“.

Льорис повредил локоть в начале октября 2019 года в матче 8-го тура АПЛ против Брайтона. Француз неудачно приземлился на левую руку и вывихнул локтевой сустав, а также повредил связки.

Сейчас Льорис полноценно тренируется в общей группе, однако пока неизвестно, когда он займет место в воротах Тоттенхэма.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv