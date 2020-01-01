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Гвардиола: Если клуб не уволит меня, я останусь

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Наставник "горожан" планирует работать в клубе в следующем сезоне.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не планирует уходить из команды в следующем сезоне.

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"Я уже много раз говорил, что если клуб меня не уволит, то я останусь. Я 100% продолжу работать здесь в следующем сезоне. И это не потому, что мы выиграли последние две игры или играли лучше в последние несколько месяцев.

Мне нравится работать с игроками, но даже если все будет не очень хорошо и мы не станем успешными в Лиге чемпионов, я все равно не уйду. Как у тренера, бывают хорошие и плохие моменты. Но мы можем улучшить нашу игру", - цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола объявил об уходе лидера Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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